Senador colhe assinaturas para investigar fraudes de prefeitos e governadores na pandemia

A iniciativa de Eduardo Girão é uma resposta a outro pedido de CPI feito por Tasso e Cid Gomes, que tem como objetivo investigar as ações do governo Bolsonaro no combate à Covid-19.





Após senadores Tasso Jereissati e Cid Gomes, articularem a criação de uma (CPI) para apurar possíveis irregularidades do governo Bolsonaro nas ações de combate à pandemia, o senador cearense Eduardo Girão (Podemos) começou a coletar assinaturas para ampliar o objetivo e rastrear também possíveis irregularidades cometidas por governadores e prefeitos.





Segundo ele, 9 senadores do seu partido já assinaram o novo pedido de CPI. “Será importante para sabermos das irregularidades que aconteceram em um momento de tanto sofrimento, quando milhares de pessoas estão morrendo por causa da falta de leitos de UTI. Temos fortes indícios de crimes de corrupção em entes federativos que receberam bilhões de reais em recursos federais para a pandemia”, justifica Girão.





(Revista Ceará)