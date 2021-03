Colunista da grande mídia deseja “uma longa e sofrida reinfecção” a Bolsonaro

O colunista Ricardo Kertzaman, da revista IstoÉ, publicou um artigo em que afirma “não desejar a morte de Bolsonaro, apenas uma longa e sofrida reinfecção”.





Na publicação, o colunista citou o jornalista Hélio Shwartsman, colunista da Folha de S. Paulo, o qual desejou expressamente a morte do presidente da República. O colunista da IstoÉ disse entender o sentimento de seu colega de profissão que deseja a morte de Bolsonaro





“Dias atrás, um jornalista da Folha de S.Paulo desejou a morte do verdugo do Planalto. Eu compreendo bem o sentimento do meu colega, mas não compartilho do mesmo desejo.





Não que eu vibre com a existência cretina do devoto da cloroquina; muito pelo contrário. Mas acredito que a morte lhe seria benéfica, e a melhor saída para findar seu terrível sofrimento” — diz Kertzman.





No artigo, o colunista surta e chama Bolsonaro de “maníaco do tratamento precoce” e diz que gostaria de vê-lo “se infectar com as novas e mais severas cepas do novo coronavírus”.





“Adoraria vê-lo passar pelo que passam milhões de brasileiros que lhe dão ouvidos. Sintomas, internação, UTI, intubação, extubação, recuperação, fraqueza e sequelas graves”, disse o nome da grande imprensa.





“Mas me daria por satisfeito com uma reinfecção severa. Bem severa mesmo! Do tipo que faz o sujeito desejar a morte, de tão sofrida e dolorida. Afinal, ele faz por merecer; pede por isso”, afirmou na tentativa de lacrar.





(Folha da República)