ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA CE 187 EM IBIAPINA

Um homem de 33 anos morreu após ter sido atropelado por um veículo não identificado na CE 187, no trecho entre os municípios de Ibiapina e São Benedito. O acidente aconteceu por volta das 20h30, na localidade conhecida como Sitio Agudo. De acordo com informações da Polícia, a vítima foi identificada como Elias Rodrigues Machado, o qual residia no Sítio Taquarati, em Ibiapina.





O corpo foi encontrado por populares caído as margens da rodovia. O veículo que atropelou não foi identificado.





Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas e o local do acidente foi isolado até a chegada da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





Com informações do Ibiapaba 24h