Apontado como chefe de coletivo criminoso tem mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil em Sobral

Um homem de 24 anos, com passagens por crimes de homicídio e tráfico de drogas, teve um mandado de prisão preventiva por homicídio em desfavor dele cumprido. A ação policial ocorreu nas primeiras horas da manhã de hoje (23), por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em Sobral, Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O homem, que já se encontra preso e é apontado como chefe de um coletivo criminoso no Ceará, é investigado por participar de um homicídio tentado e outro consumado ocorridos em dezembro do ano passado, em Cariré (AIS 14).





Francisco Wigor Sousa Carlos (24), vulgo “WS”, que já responde a três procedimentos policiais por homicídio e tráfico de drogas, é suspeito de participar de um homicídio tentado e consumado, ambos ocorridos no dia 2 de dezembro de 2020, em Cariré. Na ocasião, as vítimas, um homem de 22 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, e um homem de 29 anos, sem antecedentes criminais, foram atingidas por disparos de arma de fogo.





Na época do crime, o homem de 22 anos chegou a ser socorrido e sobreviveu. Já a vítima de 29 anos não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Sobral, a motivação dos crimes estaria relacionada a disputas territoriais entre grupos criminosos da região.





Desse modo, nesta terça-feira (23), o mandado de prisão pelos crimes em desfavor dele foi cumprido por equipes da Delegacia Regional de Sobral. A ação policial ocorreu em uma unidade prisional em Sobral, onde “WS” se encontra respondendo por outro crime.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3102-1285/1286, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos





(SSPDS/CE)