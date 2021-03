Investigados por duplo homicídio em Cariré, dupla tem mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil

Um trabalho de inteligência coordenado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nessa segunda-feira (22), no cumprimento de mandados de prisão em desfavor de dois suspeitos de integrarem um coletivo criminoso. Eles são investigados por um duplo homicídio ocorrido em janeiro deste ano, em Cariré – região pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. De acordo com as investigações, a motivação dos crimes estaria relacionada à briga territorial entre grupos criminosos da região. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos dentro de um sistema prisional em Sobral (AIS 14), onde a dupla se encontra respondendo por outros crimes.





Pedro Henrique da Silva Gomes (20), com antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo, e Antônio Iago Moura do Nascimento (28), com antecedentes criminais por homicídios tentados e consumados, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo, tiveram os mandados judiciais cumpridos. Eles são apontados como executores de um duplo homicídio registrado no dia 11 de janeiro deste ano. Na ocasião, as vítimas, dois homens de 21 e 27 anos, ambos sem antecedentes criminais, foram mortos por disparos de arma de fogo.





Diante do que foi colhido no curso das investigações, os policiais civis constataram a participação da dupla na ação criminosa. Ainda segundo informações policiais, a motivação do crime estaria ligada a disputas territoriais para a comercialização do tráfico de drogas na região. Desse modo, a autoridade policial da Delegacia Regional de Sobral representou pela prisão da dupla. A ordem judicial foi cumprida ontem (22), dentro de uma unidade prisional do Estado, onde a dupla se encontra recolhida. Ambos estão à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (88) 3102-1285/1286, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)