Augusto Nunes diz que Fachin “pagou a conta” com Dilma

Para o jornalista, decisão sobre Lula desmoraliza o Supremo Tribunal Federal.





Durante o programa Os Pingos nos Is nesta segunda-feira (8), o jornalista Augusto Nunes criticou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na operação Lava Jato. Para Nunes, a decisão foi uma forma de Fachin pagar uma “dívida” que tinha com a ex-presidente Dilma Rousseff, responsável por sua indicação ao Supremo.





– O Fachin demorou, mas finalmente começou a pagar a conta à madrinha [Dilma Rousseff], que o nomeou para o Supremo Tribunal Federal – apontou Nunes.





Fachin decidiu anular as condenações por entender que a Justiça Federal do Paraná não teria competência para julgar os casos. Os processos foram encaminhados à Justiça do Distrito Federal.





Augusto Nunes falou sobre a trajetória de Fachin até chegar ao STF.





– Ele é apenas um advogado. Até chegar no Supremo, ele não julgou nada. Defendeu causas e, geralmente, quase sempre do “lado errado”… Ele tentou desmoralizar a maior operação anticorrupção da história [do Brasil], que liquidou o maior esquema corrupto – destacou.





O jornalista também lembrou que Edson Fachin fez mais do que apenas anular as condenações. Ele “absolveu” Lula de todos os crimes.





– Não é anulação. Ele absolveu o Lula de todos os pecados. E, com isso, desmoralizou o Supremo Tribunal Federa – ressaltou Nunes.

(Pleno News)