URGENTE! Prefeitura de Sobral vai devolver R$ 4,3 milhões ao Ministério da Saúde

O deputado federal, Capitão Wagner (PROS), anunciou na noite desta terça-feira (9) que a Prefeitura de Sobral vai devolver uma quantia de R$ 4 milhões e 333 mil ao Ministério da Saúde. O dinheiro, segundo o parlamentar, é relativo aos leitos de UTI “fantasmas” supostamente construídos para o combate da pandemia da Covid-19 no município.





A informação sobre a devolução da quantia foi repassada pelo Ministério da Saúde ao parlamentar. Em publicação nas redes sociais, Capitão Wagner comemorou o fato. “Após reunião no Ministério da Saúde, fui informado de que a Secretária de Saúde de Sobral comprometeu-se a devolver os recursos na ordem de R$ 4 milhões e 333 mil de que se apropriou indevidamente”, escreveu.





Wagner afirmou também que vai seguir atento ao Estado do Ceará e aos municípios. “Essa é mais uma vitória do nosso mandato que segue atento e fiscalizando o Estado e municípios, a fim de garantir o bem-estar do povo cearense”, completou.

