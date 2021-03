“Meu pai não sai de casa há 22 anos”, diz filha de Gerson Brenner

Vitória Brenner organizou vaquinha virtual para comprar carro adaptado para o pai.





Vitória Brenner, de 23 anos, é filha do ator Gerson Brenner com a ex-dançarina Denize Taccto. Ela criou uma vaquinha virtual para conseguir arrecadar R$ 150 mil e comprar um carro adaptado para o pai.





– Sabe o Gerson Brenner? O ex ator da Globo? Então! Ele é meu pai! Há 23 anos ele sofreu um acidente: um tiro na cabeça foi capaz de comprometer sua vida para sempre. Independente disso, se mantém forte e com vontade de viver até hoje. As 6/7h com uma bala alojada na cabeça, o traumatismo craniano, os meses em coma, as dificuldades de mobilidade, a perda dos movimentos de um lado do corpo, a introdução da alimentação por sonda, nada disso foi e é mais forte que sua sede pela vida – escreveu a jovem, em uma rede social.





Ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Vitória falou sobre detalhes de sua vida e do tratamento de saúde de Gerson.





– Moro sozinha, atualmente não tenho contato com a minha mãe. Converso com a Martha [esposa de Gerson] e com o meu pai por videochamadas por conta da pandemia. Ele é super frágil e ninguém pode ir lá por enquanto. O estado de saúde dele, apesar das complicações, é estável. Ele passou por várias, né? Entrou em coma, teve inúmeras convulsões, perdeu os movimentos do lado direito do corpo, não fala direito e se alimenta por sonda. Ouvir do meu pai que o sonho de vida dele é ver o mar de novo me deixou péssima. Ele não sai de casa há 22 anos. É uma quarentena eterna.





Ela revelou que a Globo continua dando assistência com plano de saúde.





– O plano de saúde é vitalício da Globo, eles forneceram isso após o acidente. Não sei o valor exato do quanto o meu pai e a minha madrasta gastam porque o dinheiro do Gerson é monitorado pelo tutor dele, o Arnaldo, que é seu padrasto. Sei que o que sobra, é muito pouco. Ele recebe cerca de R$ 5 mil por mês para manter os cuidados. Infelizmente, por ser inválido juridicamente, a Marta, mesmo morando com ele, não pode monitorar a parte financeira, apenas o tutor. Ela recebe basicamente ‘o que sobrar’ para ajudar a mantê-lo e acaba gastando do próprio dinheiro, muitas vezes. Eu sou autônoma, faço faculdade e trabalho com marketing – contou Vitória.





Com 130 apoiadores, a vaquinha virtual para ajudar o ator já alcançou pouco mais de R$ 12 mil.