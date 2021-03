Kataguiri sobre STF liberar Lula: "Bolsonaro acaba de ser reeleito"

Deputado afirmou que a decisão do ministro Edson Fachin irá beneficiar o presidente Jair Bolsonaro.





O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) lamentou, nesta segunda-feira (8), a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na operação Lava Jato. Para o parlamentar, a medida reelegerá o presidente Jair Bolsonaro.





Fachin decidiu anular as condenações por entender que a Justiça Federal do Paraná não teria competência para julgar os casos. Os processos foram encaminhados à Justiça do Distrito Federal.





– Lula elegível. Bolsonaro acaba de ser reeleito. Desolador! – apontou Kim Kataguiri.





Em outra publicação, o parlamentar afirmou que Bolsonaro só consegue se reeleger em 2022 se disputar a eleição contra Lula.





– Para quem não entendeu o tweet anterior: a única chance de Bolsonaro em 2022 é Lula, e a única chance de Lula é Bolsonaro. Um só tem chances de vencer se for para o segundo turno com alguém de rejeição semelhante. Brasil segue afundando em qualquer um dos cenários – destacou.





(Henrique Gimenes / Pleno News)