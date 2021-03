Avião com doses de vacina bate em jumento em pista de pouso

Um avião que transportava doses da vacina contra a Covid-19 para a cidade de Ibotirama, na Bahia, se chocou contra um jumento que estava no aeródromo do município, na manhã desta quarta-feira (3).





De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia, apesar do acidente, as caixas com o imunizante não foram danificadas e o piloto não se feriu. Já o animal ficou machucado e fugiu antes de ser socorrido.





Por causa dos danos na aeronave, um outro avião precisou ser deslocado para continuar a viagem. Com isso, a logística de entrega foi afetada e o carregamento chegou com atraso às cidades de Barreiras, Guanambi e Santa Maria da Vitória, vizinhas a Ibotirama.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente aconteceu assim que o avião pousou na pista. Agentes da Polícia Militar estiveram no local para prestar apoio. Eles não conseguiram verificar a extensão dos ferimentos no animal.





(Pleno News)