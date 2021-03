"Estude agora e pague depois de se formar”: Campanha do UNINTA oferece condição exclusiva para ingresso em 2021.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia uma condição inédita para o processo seletivo 2021.1, a campanha “Estude agora, pague depois de se formar”. Nesta campanha, o acadêmico paga apenas 20% durante todo o curso, e o restante após concluir a graduação. A condição é indisponível para Odontologia e Medicina.





Para participar, o interessado deve se inscrever no processo seletivo até o domingo, 7 de março, no site do UNINTA. A forma de ingresso é pelo Aproveitamento da Nota do ENEM, de qualquer edição a partir de 2010.





Estudantes que já tiverem sido aprovados no processo seletivo 2021.1, em qualquer dos ciclos anteriores, podem aderir à condição efetuando a matrícula de 10 a 15 de março. As aulas terão início no dia 15 de março.





Para aderir à condição da campanha, o candidato, após aprovação no Processo Seletivo, deverá efetuar sua matrícula, optando por contratar o Crédito Educacional CredIES. Em contrato fica estabelecido como mensalidade o equivalente a 20% do valor, durante toda a graduação. Os 80% restantes deverão ser pagos, de forma parcelada, apenas depois da formatura.