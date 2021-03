Bizarro! Você conhece o mistério do Chupa-cu que aterrorizou moradores de Goianinha? VEJA VÍDEO

O Brasil já teve sua cota de aparições polêmicas que aterrorizaram a população: o Chupa-Cabra, o ET de Varginha.





Agora, diretamente de Goianinha, no interior do Rio Grande do Norte, uma série de relatos contamina as redes sociais.





É o Chupa-cu, um híbrido entre ser humano, extraterrestre e ator pornô gay. Ele entra nas casas pelos telhados e ataca vítimas que dormem sem roupa.





O furo foi da TV Maresol:





Acredite no que quiser. Mas, na dúvida, não custa proteger o seu.





(Via Portal O Zacarias)