Casal deixa de ganhar R$ 1,4 bilhão na loteria por não ter saldo na conta bancária

O casal Rachel Kennedy, de 19 anos, e Liam McCrohan, de 21, ficaram “absolutamente tristes” ao perceberem que deixaram de ganhar um prêmio de 182 milhões de libras (cerca de R$ 1,44 bilhão) da loteria europeia.





Os jovens estavam repetindo o mesmo jogo há cinco semanas até que os números 6, 11, 12, 22, 29 e 33 foram sorteados na última sexta-feira (26). Conforme Rachel, a compra dos bilhetes estava no débito automático de sua conta bancária. No entanto, no dia do sorteio, a compra do jogo não foi confirmada, porque ele não tinha saldo suficiente.





Sem saber do problema no banco, a jovem conferiu os números do sorteio e acreditou que havia se tornado uma milionária. “Chamei meu namorado Liam e minha mãe para a sala e eles também não puderam acreditar, então eu pensei, ‘meu Deus, preciso ligar para eles'”, contou a jovem ao jornal The Sun.





Em seguida, Rachel ligou para os organizadores da loteria. “Eles disseram ‘sim, você tem os números certos, mas não tinha fundos na sua conta para o pagamento do bilhete, então ele não foi realmente processado.’”





“Eu estava no topo do mundo quando pensei que tinha ganhado, mas quando descobri que não tinha, Liam ficou realmente mais chateado do que eu”, afirmou Rachel. Apesar da má sorte, o casal decidiu continuar apostando, mas trocaram os números, pois os antigos viraram um sinônimo de azar para o casal.





Fonte: Revista IstoÉ