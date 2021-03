Colunista da Folha pede golpe militar para derrubar Bolsonaro

Mario Sergio Conti comparou Bolsonaro a Hitler ao pedir que militares assumam o comando.





Em um texto publicado na última sexta-feira (26), em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, o jornalista Mario Sergio Conti propôs que um golpe militar seja dado para retirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. A publicação está disponível no site da Folha com o título: “Nata militar poderia, sim, derrubar Bolsonaro, mas precisaria ter coragem”.





Em seu artigo, Conti cita Claus von Stauffenberg, conde e coronel do exército alemão na 2ª Guerra. Stauffenberg liderou uma tentativa de assassinato a Adolf Hitler em julho de 1944. Malsucedido, o atentado fez com que Von Stauffenber e outros participantes do complô fossem executados pelo governo nazista.





– O patriciado militar, que festejara ruidosamente a ascensão nazista, veio a se horrorizar com o ímpeto genocida de Hitler. Como não havia espaço político para mobilizar a opinião pública e barrá-lo, um grupo de oficiais organizou um atentado e um golpe de Estado, a Operação Valquíria – escreveu o jornalista.

Usando esse contexto, o jornalista incitou militares brasileiros a fazer o mesmo com Bolsonaro. Ele se referiu ao presidente como “o assassino em massa do Planalto”, e ainda disse que a cúpula das Forças Armadas poderia remover Bolsonaro do poder caso recebesse um pedido para fechar o Congresso, hipótese que o presidente, porém, nunca sequer levantou.





– A nata militar poderia, sim, derrubá-lo. Mas ela teria de ter aquilo que sobrava entre os da estirpe de Stauffenberg: coragem, noção de pátria, civismo, a crença que a derrota é o de menos. Numa palavra, heroísmo – completou.





(Paulo Moura / Pleno News)