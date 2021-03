Emoção! Jovem canta Raridade a pacientes internados com Covid

Residente afirmou que troca a sinfonia repetida dos aparelhos por uma nova canção.





Esta semana, o vídeo de uma jovem cantando a música Raridade em um hospital viralizou nas redes sociais. A jovem em questão é Brunna Falluh, de 28 anos. Ela faz residência em clínica médica no Hospital Municipal Moysés Deutsch (M’Boi Mirim), na Zona Sul de São Paulo, e nesse momento cuida de pacientes internados com Covid-19. Em conversa com o Pleno.News, Bruna contou ter costume de levar música para seus pacientes.





– Me sinto lisonjeada em carregar essa mensagem de esperança. Eu acredito que Jesus deixou essa missão de pessoas para pessoas, Ele se fez pessoa por nós. Fico feliz em poder levar esse afeto, trocar a sinfonia repetida dos aparelhos por uma nova canção – explicou.





Bruna é membro da Poiema Church, liderada pelo pastor Leandro Barreto. Como está trabalhando no hospital há menos de um mês, a primeira vez que cantou para esses pacientes foi no momento especial registrado pelo vídeo. Ela vê a mensagem da canção como algo poderoso.





– Existe um mistério de Deus e precisamos entender que somos espelhos da imagem do Senhor. A mensagem por trás dessa melodia é poderosa, é uma revelação do propósito. Ele tem com cada um de nós um propósito individual. Deus é atemporal e antes da gente contemplar o primeiro dia ele já tinha escrito todos – conclui.





ANDERSON FREIRE





Raridade é sucesso da voz de Anderson Freire e foi também escrita por ele. O artista postou o vídeo em sua conta do Instagram e disse estar emocionado.





– Acho isso forte demais. Os médicos e enfermeiros estão cuidando de almas. A Igreja não pode parar. Até mesmo quando não se pode entrar nos hospitais por questão de prudência, a Igreja está lá. Deus usa quem ele quer na hora que ele quer, a glória é Dele!