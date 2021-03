Comoção marcou o sepultamento do vereador “Dr. do Povo” em Santa Quitéria

O enfermeiro e vereador Joaquim Ferreira de Araújo Júnior-MDB (Dr. Júnior Araújo), foi sepultado na tarde desta quinta-feira (11), no cemitério local de Santa Quitéria. O mesmo faleceu de complicações da Covid-19, após três dias internado no Hospital Regional Norte em Sobral, onde esteve entubado e respirando com a ajuda de aparelhos.





O parlamentar era bastante querido pela população quiterienses, que tão logo tomaram conhecimento do falecimento ficaram bastante abalados. Num clima de comoção, a população saiu às ruas com faixas, balões, cartazes e blusas para prestar sua última homenagem durante a passagem do cortejo que visitou alguns pontos que marcou a vida e atuação do filho ilustre de Santa Quitéria. Como, em frente a EEEP Monsenhor Luís Ximenes, ao Hospital Público Municipal Zezé Benevides, no Prédio da Câmara Municipal, residência dos seus pais na rua Menezes Pimentel no Bairro Piracicaba.





Dr. Júnior Araújo estava em seu terceiro mandato consecutivos de vereador, tendo sido o parlamentar mais votado em Santa Quitéria, na última eleição de 2020, com 1.299 votos. Além de enfermeiro e vereador era empresário do ramo de farmácia onde ganhou o apelido carinhoso de Dr. do Povo. Sua vaga de vereador, deverá ser ocupada pelo suplente Irmão Pereira da mesma legenda.





(Blog Célio Brito)