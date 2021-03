Mourão: “Lula não vence eleições! Está comprovado que se envolveu em corrupção e lavagem de dinheiro"

O general Mourão afirmou sobre a possibilidade de Lula voltar ao poder: “Ele não vence uma eleição. Por quê? Porque é um político velho. Ele tem que mudar e mudar muito, e acho difícil nessa altura da vida, com quase 76 anos de idade e vai concorrer uma eleição com 77 anos, haver uma mudança”.





Mourão disse que Lula é um político “velho”, não de idade, mas de ideias.





“É o Lula de sempre, maniqueísta. É um político velho, velho não na idade, mas velho de velhas ideias. O Lula é analógico, nós somos digitais”, afirmou. “Independente do que ele fale ou deixa de falar, está sobejamente comprovado em três instâncias que ele se envolveu em atos de corrupção, lavagem de dinheiro, etc e tal. Isso não vai ser apagado”.





No começo da semana, uma decisão do ministro do STF Edson Fachin anulou as condenações do ex-presidiário. Os processos de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, agora, serão analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal.





(Folha da República)