CRUELDADE: Grávida é morta pela amiga invejosa e tem bebê arrancado da barriga; imagens fortíssimas

Na quinta-feira (17), uma grávida de 22 anos, identificada como Pâmella Ferreira Andrade Martins, que estava no nono mês de gestação, foi morta e teve o seu bebê arrancado da barriga em Macaé, no Rio de Janeiro. De acordo com as testemunhas, a suspeita também tem 22 anos e seria amiga da vítima.





Após matar a jovem, que ainda era mãe de outro menino, de 3 anos, ela retirou o bebê da barriga da amiga e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra de Macaé, e disse que era seu filho. A criança morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde. Ele era um menino e se chamaria Ícaro, conforme a vítima escreveu nas redes sociais.





A PM foi acionada pela UPA para ir até o local, onde a suspeita entrou em contradição e não soube explicar a origem do recém-nascido. Ela foi presa em flagrante por agentes do Serviço Reservado da PM (P2). Na bolsa dela, foram encontrados um canivete e uma faca, que podem ter sido utilizados para matar a gestante.





A assassina foi levada para 123ª DP, onde está detida. Segundo a Polícia Civil, as investigações indicam que ela participou do homicídio da mãe da criança e também é culpada pela morte do recém-nascido.