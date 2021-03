Mulher relata mensagem de vizinhas para que deixe de usar “shortinhos” no prédio em Brasília

Najhara Noronha, de 36 anos, revelou que recebeu um pedido de vizinhas reclamando de seu vestuário. Elas ficaram incomodadas com o tamanho do shorts utilizado pela mulher no próprio prédio, em Brasília.





Najhara contou ao G1 que estava estudando para uma prova da faculdade quando recebeu um e-mail intitulado: “Solicitação de vestuário apropriado”. Nele, as moradoras, que se identificaram como “Conselho de Mulheres” do condomínio, cobraram uma mudança por “roupas mais adequadas”.





“O Conselho de Mulheres solicita à moradora que não transite em áreas comuns com vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas do que roupas de academia e shortinhos que estão fazendo com que casais se sintam constrangidos”, dizia a mensagem.

Incrédula com a situação, Najhara conversou com dois funcionários do prédio, que não souberam dizer quem são as integrantes do “Conselho”. Ela também tentou contato com o síndico, mas não obteve resposta até a manhã desta quinta-feira.





“Não há nada que justifique”





Em entrevista ao G1, a mulher explicou que vive no prédio há quase um ano e meio e que pouco frequenta as áreas comuns. Ela também manifestou surpresa pela mensagem de suas vizinhas.





“Circulo apenas quando saio para fazer esportes”, afirmou. “A questão de um grupo de mulheres, ou apenas uma mulher, se achar no direito de definir o que eu posso vestir ou não... Não há nada que justifique um comportamento desses.”





(Yahoo)