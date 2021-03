Defensora do “fica em casa”, Marquezine é flagrada passeando sem máscara, sofre pressão e apaga conta no twitter

nome de Bruna Marquezine foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter na madrugada deste sábado (14). Isso porque a atriz acabou se envolvendo em uma discussão com os seguidores, que a criticaram por conta de sua postura durante a pandemia de Covid-19.





Para os internautas citados, a artista estaria sendo incoerente por não cumprir a quarentena e realizar passeios. De acordo com os prints que circulam na web, ela teria se irritado quando uma pessoa falou sobre a “festinha privada” que ela participou no Ano Novo.





Segundo informações do portal BOL, do UOL, Marquezine explicou que as pessoas começaram a atacar por conta de “uma foto sem máscara” e completou dizendo que o pai chegou a ser internado com Covid-19, o que a faz passar o reveillón “virada chorando pelo FaceTime”.





No entanto, internautas resgaram vídeos e fotos de Bruna em uma ilha privativa com Manu Gavassi, Thelma e Rafa Kalimann, além de outros passeios realizados pela atriz em plena pandemia, sempre com aglomeração e festança.





Com a enorme pressão, a ‘artista’ resolveu desativar seu perfil no Twitter, mas voltou horas depois para se desculpar. “É… dei show de impulsividade… Passando aqui pra dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam que vou tirar um tempo pra repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis”, escreveu.