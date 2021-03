No Rio, manifestantes ocupam Copacabana em apoio a Bolsonaro e contra o lockdown

No Rio de Janeiro, manifestantes pró-Bolsonaro e contra o lockdown decretado em diversas regiões do país reuniram-se na praia de Copacabana, na manhã deste domingo (14/3). Ao som do Hino Nacional e com camisetas da seleção brasileira de futebol, os populares pediam a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi já esteve preso por corrupção e lavagem de dinheiro.





A exemplo de outras cidades, como Brasília e Salvador, a pauta principal é o direito dos trabalhadores e empresários de trabalhar, contrariando o interesse dos governadores, que vem decretando medidas restritivas.

Manifestação em Copacabana neste momento pic.twitter.com/7Q192OHcxe — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) March 14, 2021