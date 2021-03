Gabigol e MC Gui são detidos em cassino clandestino de SP

Atleta e artista foram conduzidos para a delegacia para esclarecimentos e na sequência foram liberados.





Em uma operação contra festas clandestinas, na madrugada deste domingo (14), a Polícia Civil de São Paulo fechou um cassino no bairro da Vila Olímpia, Zona Sul da capital paulista, com mais de 200 pessoas. No flagrante, dois dos detidos chamaram a atenção: o jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, e o cantor MC Gui.





Segundo a Polícia Civil, diversas denúncias chegaram para as autoridades, a princípio, como festa clandestina. Contudo, ao chegarem ao local, os agentes encontraram um cassino clandestino. O deputado Federal Alexandre Frota (PSDB-SP) participou da ação e divulgou vídeo do flagrante.





Segundo a polícia, o jogador do Flamengo foi encontrado escondido embaixo de uma mesa do cassino. Todas as pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, no Centro de São Paulo, assinaram termo circunstanciado, comprometendo-se a prestar esclarecimentos depois, e foram liberadas.





A operação contou com a participação de agentes da Vigilância Sanitária, do Procon-SP e policiais militares e civis. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil.





Segundo os denunciantes, o local funcionava há algum tempo e que foram gastos mais de 8 milhões com as instalações de luxo. Muitos dos que estavam no cassino não usavam máscara, ou vestiam de forma errada. Os funcionários e os donos do local devem responder por crime contra a saúde pública e jogos de azar. (Pleno News)