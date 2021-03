Problema de saúde faz ministro Pazuello deixar cargo, diz jornal

Governo já estaria articulando troca no comando da pasta após pedido do atual gestor.





O governo do presidente Jair Bolsonaro discute uma troca no comando do Ministério da Saúde, com a saída do ministro Eduardo Pazuello nos próximos dias. Segundo o jornal O Globo, interlocutores do presidente revelaram que o atual chefe da pasta alegou problemas de saúde e pediu para deixar o cargo para se reabilitar.





De acordo com a publicação, pessoas próximas ao presidente teriam entrado em contato com dois médicos cardiologistas cotados para substituir Pazuello: Ludhmilla Abrahão Hajjar, professora associada da USP, e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.





Segundo o jornal Folha de São Paulo, Ludhimila, que atua no Incor e na rede de hospitais Vila Nova Star, já desembarcou em Brasília para conversar com o presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de assumir o ministério no lugar de Eduardo Pazuello.





Sobre a saída de Pazuello, de acordo com O Globo, uma fonte teria confirmado que a mudança não ocorrerá por pressão de parlamentares, mas, segundo ele, por motivos de saúde. A fonte ainda teria informado que, se fosse para ceder ao Centrão, o escolhido seria o deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), primeiro nome indicado pelo bloco.