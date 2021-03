Delegacia apura tiroteio em Viçosa do Ceará que acabou com um morto e um ferido

Um homicídio e uma tentativa de homicídio ocorreram neste domingo (28) em Viçosa do Ceará, a 417 km de Fortaleza, e são apurados pela Delegacia Regional de Tianguá.





Segundo os primeiros levantamentos, uma organização criminosa matou um rival e feriu outro a tiros, após identificá-los no município de Viçosa do Ceará, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Ainda acordo com a Secretaria, um suspeito foi detido após o crime e, com ele, uma arma de fogo apreendida durante as apurações policiais. Segundo a pasta, os criminosos foram até o local, no qual houve troca de tiros. A localização do tiroteio também não foi informada. A SSPDS não informou nome e idade ou gênero das vítimas.





"A dinâmica do crime, bem como o envolvimento de cada indivíduo é apurada pela Delegacia Regional de Tianguá, polo plantonista que atende ao município. A ocorrência está em andamento. Outras informações serão repassadas após conclusão do trabalho policial", informou em nota.





(G1/CE)