Viagem de Lula foi a mais cara de um ex-presidente em 2020

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Cuba, em dezembro do ano passado, para a gravação de um documentário sobre a América Latina. Cinco dias após deixar o Brasil, ele e nove integrantes da comitiva testaram positivo para o novo coronavírus.





De acordo com informações do Jornal da Cidade, a viagem de 30 dias do petista custou R$ 163 mil aos cofres públicos em diárias e passagens para assessores; apertando ainda mais o orçamento limitado do governo federal.





Na viagem a Cuba, três integrantes da equipe receberam um total de 90 diárias no valor de R$ 156 mil. As gravações acabaram adiadas por conta da pandemia da Covid-19.





A viagem de Lula a Cuba representou quase 40% das despesas com viagens dele durante todo o ano de 2020, além de 20% do gasto dos seis ex-presidentes da República com deslocamentos no ano pandêmico: R$ 770 mil.





Em 2019, essa mesma despesa chegou a R$ 1,2 milhão, mesmo com o petista preso à época.





Em 2020, Lula viajou para Paris, Berlim, Roma e Genebra, gastando R$ 357 mil em viagens internacionais. Ao somar viagens nacionais, os gastos chegam a R$ 423 mil.





No tour europeu, Lula recebeu homenagens e teve encontros com políticos e intelectuais durante 11 dias, no final de fevereiro. Cada diária de assessores e seguranças custou R$ 2 mil. As despesas de oito servidores com diárias e passagens, custaram R$ 136 mil.





Fonte: Ana Luiza Menezes / Pleno News