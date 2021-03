DENÚNCIA DO INTERNAUTA - VEÍCULO OFICIAL DA PREFEITURA DE SOBRAL COMENTENDO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

"Gostaria de fazer uma denúncia, acerca de um veículo oficial da prefeitura Municipal de Sobral, que tem o vício de cometer várias infrações de trânsito, como transitar com veículo sem uma das placas de identificação, com o reboque irregular e fora das normas do INMETRO, além de não possuir placas e estacionar sobre a calçada.





Conduzir veículo sem placa constitui infração gravíssima, com penalidade de 7 pontos na CNH, multa de R$ 293,47 e a apreensão do veículo, que será encaminhado para o pátio, como previsto no Inciso VI do Artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





Art. 230 do ( CTB), INCISO IV: conduzir veículos sem qualquer uma das placas de identificação.





Resolução CONTRAN NÚMERO 396/11, ART. 8 , INCISOS 1° E 2°, PARÁGRAFO II: REBOQUE FORA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA DO INMETRO.





Estacionar sobre calçadas: ART. 181, 182 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, INFRAÇÃO GRAVE.





Será que as leis de trânsito em Sobral, só valem para os cidadãos comuns e pobres?"