Concurso do IBGE com mais de 7 mil vagas para recenseador no Ceará encerra inscrições nesta sexta

As inscrições para concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cargo de recenseador se encerram nesta sexta-feira (19). São oferecidas 7.313 vagas no Ceará, distribuídas em todos os municípios. Em todo o Brasil, há 181.898 oportunidades.





Para se inscrever, o candidato precisa ter Ensino Fundamental completo e, também, realizar pagamento de taxa de R$ 25,77. As vagas são temporárias e têm duração prevista de três meses. A remuneração é variável, conforme produtividade do trabalhador durante seus expedientes. A jornada de trabalho recomendada para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais.





O certame também prevê vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS), cujas inscrições terminaram na segunda-feira (15). Ao todo, a seleção tem mais de 204 mil vagas.





O QUE FAZ O RECENSEADOR





Os aprovados, em todo o País, terão a função de visitar domicílios e entrevistar moradores. O IBGE preparou um simulador on-line, o qual calculará o salário do profissional de acordo com a quantidade de casas visitadas e pessoas recenseadas. A taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido e o registro no controle da coleta de dados também serão considerados.





PROVAS COM PROTOCOLOS CONTRA COVID-19





No dia da prova, protocolos contra o novo coronavírus serão obrigatórios. Serão observados uso de máscara, distanciamento social entre candidatos e aplicadores de prova e disponibilização de álcool em gel.





Além disso, os candidatos devem portar caneta esferográfica cor preta de material transparente, comprovante de inscrição e documento original com foto para realizar o exame.





(Diário do Nordeste)