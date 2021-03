Estudante de 18 anos morre em São Paulo após desmaiar durante relação sexual, diz marido

Mulher tinha virado mãe recentemente, conforme o pai da vítima.

Uma estudante de 18 anos morreu, nessa quinta-feira (18), em São Vicente, no litoral de São Paulo, após ter uma relação sexual com o marido, de 19 anos, segundo Boletim de Ocorrência (BO). Embora o resgate tenha sido acionado logo após a mulher passar mal, a vítima morreu ainda dentro de casa. As informações são do portal G1.





O caso aconteceu no bairro Jóquei Clube por volta de 1h40. Policiais foram acionados ao imóvel e encontraram o pai da vítima no local. Ele relatou que o genro ligou pedindo ajuda após informar que a estudante, identificada como Vitória Castro, tinha desmaiado no banheiro.





O pai da jovem encontrou o genro abraçado à esposa e acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Vitória já estava sem vida quando os policiais chegaram ao endereço indicado.





O resgate atestou o óbito, mas não a causa da morte da jovem. Ela, contudo, não apresentava marcas de agressão, conforme a equipe.





RELATO DO MARIDO





O esposo de Vitória disse à Polícia que foi para o banheiro após ter uma relação sexual com ela, tendo chamado a mulher para tomar banho. Os dois, segundo depoimento prestado, estavam em nova relação sexual quando ela deu um suspiro e desmaiou.





De acordo com a Polícia Civil, o pai da jovem informou que a filha havia se tornado mãe recentemente, e que o bebê tem apenas dois meses. Ele acrescentou que a filha não fumava, nem fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas.





O órgão afirma que exames periciais foram requeridos ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML), mas ainda não há previsão de quando os resultados serão divulgados. A ocorrência foi registrada como morte suspeita na Delegacia Sede de São Vicente e encaminhada ao 2º DP do município, no qual será investigada.





MORTE É POSSÍVEL NO SEXO





Em entrevista ao G1, o médico cardiologista Luiz Claudio Behrmann Martins, atuante na Santa Casa de Santos e membro do grupo Arritmia Med, explicou que é possível morrer durante uma relação sexual. "Isso pode ser causado porque você pode ter uma morte súbita secundária causada pelo excesso de esforço físico. Apesar disso, é incomum que aconteça em pessoas com menos de 35 anos. Mas há outras patologias que poderiam estar associadas ao mal súbito", indicou.





(Diário do Nordeste)