Dr. Aquino vence a Covid-19 e abre uma porta de esperança para a vitória de tantos outros que estão lutando contra a doença

Em meio a tantas noticias tristes que circularam nas redes sociais dando conta do falecimento de cada vez mais sobralenses conhecidos nas diversas esferas da comunidade, eis que nesta segunda-feira (22), uma boa noticia foi a alta médica do Dr. Luis Aquino Junior, que estava internado no Hospital da Unimed, em Fortaleza, tratando-se da Covid-19.





Sua saída triunfante representa a vitória de tantos outros que passaram pela doença, a esperança de tantas famílias que ainda aguardam pelo restabelecimento da saúde de seus entes queridos que lutam nas enfermarias e UTI’s, e sobretudo, da luta dos profissionais de saúde, que, herculeamente, lutam contra essa doença maldita com todas as suas forças para devolver os pacientes para suas famílias.





Que a vitória do Dr. Aquino abra uma sucessão de boas notícias de cura para tantos que estão lutando pela vida, e que faça lembrar a todos que o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social são as melhores ferramentas para se manter longe do coronavirus.





(Sobral em Revista)