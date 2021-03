Prefeitura de Sobral divulga passo a passo para selecionados do programa “Mais Emprego, Mais Sobral”

Após a divulgação do resultado preliminar do programa “Mais Emprego, Mais Sobral”, muitas dúvidas surgiram. Então, a Prefeitura de Sobral divulgou nas redes sociais um passo a passo com os procedimento que os classificados deverão tomar para garantir sua vaga de trabalho!





Nesta quarta-feira, 23 de março, será divulgado o resultado final. A partir daí, será divulgada uma lista de convocação, onde 400 pessoas serão chamadas na primeira etapa, e nessa mesma lista, serão indicados os locais onde os selecionados devem apresentar a documentação exigida e assinar os contratos, que terão validade de 12 meses.



(Sobral em Revista)