Drive-thru sertanejo: Idoso é vacinado contra Covid-19 em cima de jumento no Ceará

Em Jaguaribe, José Gonçalves de Lima, 85, recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca na sexta-feira (19), dia de São José.





A busca pela imunização contra a Covid-19 tem sido intensa no Ceará, e para receber a tão sonhada vacina, qualquer meio de transporte é válido. Em Jaguaribe, em pleno sertão cearense, um idoso de 85 anos foi ao local de imunização de jumento.





O senhor José Gonçalves de Lima, que mora no distrito de Mapuá, se vacinou no sítio Torrões na sexta-feira (19), dia de São José, padroeiro do Ceará.





"Faça aqui mesmo, tô tão vexado!", disse ele, em cima do animal, para a agente comunitária de saúde Suerly Marques, que aplicou a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford. Para chegar ao local, a equipe de imunização percorreu cerca de 30 km.





Até o momento, 1.234 idosos com idade a partir de 80 anos foram vacinados no município, segundo dados da prefeitura de Jaguaribe. Neste domingo (21), o processo abrange também a faixa etária de 75 a 79 anos.





O balanço ainda registra 498 profissionais da rede pública de saúde e 40 da rede privada que receberam a primeira dose da vacina e 367 que foram imunizados com a segunda dose.





(Diário do Nordeste)