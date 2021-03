É mentira que Cid Gomes teria sido sequestrado em Brasília

Informação que circulou em aplicativos de mensagens neste domingo (28/02), sobre sequestro do senador cearense Cid Gomes, em Brasília, é mentira, diz a assessoria de imprensa do parlamentar. Cid está bem, em Fortaleza, onde passou o fim de semana em casa descansando com sua família. No sábado (27), o senador usou as redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por gerar aglomerações durante visita ao Ceará na sexta-feira (26).