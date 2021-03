Em questão de horas, abaixo-assinado pelo impeachment de Moraes ultrapassa 1 milhão de assinaturas

Nesta segunda-feira (15), o comentarista político Caio Copolla criou uma petição online com o objetivo de pressionar o Senado Federal a aceitar um pedido de impeachment protocolado pelo senador Jorge Kajuru, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





No momento em que essa matéria estava sendo escrita, por volta das 18h, o abaixo-assinado virtual já havia ultrapassado dos 1 milhão de adeptos da ideia.





Na ação, o comentarista da CNN pede a instauração da chamada “CPI da Lava Toga” e solicita que o Senado analise “robusta denúncia por crimes de responsabilidade praticados por esse Ministro do STF, protocolada pelo Senador Jorge Kajuru”.





“Assim, reiterando nosso apreço pelas instituições republicanas, submetemos o presente abaixo-assinado e seus respectivos pleitos à elevada apreciação do Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na certeza de que ele – na qualidade de representante máximo do Congresso Nacional – não virará as costas às centenas de milhares de brasileiros”, diz o texto da petição.





Para conferir a campanha, clique aqui





Fonte: Folha da Política