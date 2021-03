Empresário acusado de estuprar 6 menores é preso no Rio

Vítimas têm idade entre 7 e 14 anos!

Nesta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, um empresário acusado de estuprar seis crianças, com idades entre 7 e 14 anos, foi preso pela DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática). O homem de 39 anos estava foragido desde 2019.





De acordo com a polícia, o empresário é do ramo da tecnologia e dono de uma empresa de comércio, reparação e manutenção de equipamentos telefônicos em área comandada pela milícia de Santa Cruz, zona oeste do Rio





Os agentes da DRCI localizaram o suspeito, que tinha um estilo de vida extravagante durante a Operação Perversão, por meio de informações associadas ao monitoramento na internet.





A polícia ouviu as vítimas ainda em 2019. No depoimento, elas contaram que as agressões ocorriam na casa do empresário e teriam começado no fim de 2018. Três delas moravam na casa do empresário junto com os pais e a avó paterna.





As investigações apontam que, para cometer os atos, o empresário dopava as crianças com uma substância que causa sonolência e havia sido prescrita por um médico a um menor de 6 anos, que teria ido ao local anteriormente.





(Pleno News)