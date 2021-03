Operação Covid-19 | Santa Casa de Misericórdia de Sobral adapta serviços e abre novos leitos de UTI e Enfermaria

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral vai aumentar, a partir desta quinta-feira (25/03), o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com Covid-19. Serão dez novos leitos de UTI. Com a transferência provisória de alguns serviços da Santa Casa, a Instituição conta agora com 30 leitos de UTI disponíveis para o Sistema Único de Saúde (SUS). Nos próximos dias também serão abertos mais quinze leitos de Enfermaria.





A medida tem como objetivo aumentar a capacidade de atendimento da unidade durante um momento de crescimento de internações e novos casos de coronavírus. O município de Sobral conta com 100% dos leitos de UTI ocupados. No combate à Covid-19, a Santa Casa de Sobral atende os 55 municípios da Região Norte do Estado do Ceará e tem exercido sua missão de salvar vidas com a abertura de novos leitos.





O hospital reforçou o quadro de profissionais, além de valorizar o trabalho da equipe multiprofissional atuando na linha de frente. "O paciente costuma ter uma evolução mais rápida e significativa do seu quadro quando profissionais de diferentes áreas, dentro das suas especialidades, trabalham em conjunto por um objetivo comum: o bem estar integral do paciente", explicou a diretora de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Dra. Conceição Nunes.