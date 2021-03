Ex-esposa leva homem já morto para receber benefícios em banco de Goiânia

Uma mulher, cujo nome não foi divulgado, levou o ex-marido morto para receber o dinheiro dele em uma agência bancária que fica no setor Leste Vila Nova, em Goiânia.





As informações preliminares da Polícia Militar (PM) dão conta de que a mulher foi até o local, colocou o cadáver, que estava em uma cadeira de rodas, de costas para o atendente do banco e tentou sacar o dinheiro. Minutos após entrar no banco, ela alertou os funcionários do local que o idoso estava passando mal. Por isso, os trabalhadores acionaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).





Ao Mais Goiás, o CBM disse que na agência constatou que o idoso estava sem vida. Após a notícia do falecimento, a mulher alegou aos militares que estava passando mal e foi embora com o homem que levou ela e o cadeirante ao local. Posteriormente, a filha do casal foi até a agência. Ela disse que a vítima tinha problemas de saúde e que, quando saiu para ir ao banco, ele estava apenas sentindo um pouco de falta de ar.





A PM não soube informar se o idoso morreu na agência bancária ou se foi levado ao estabelecimento já morto. Porém, um vídeo da câmera de segurança do local mostra a vítima prostrada e imóvel na cadeira de rodas desde a chegada. A PM disse que a Polícia Civil foi acionada até o local.





(EMAISGOIAS)