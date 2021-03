Fachin vota contra decretos de Bolsonaro sobre posse de armas

Ministro vota por considerar inconstitucionais decretos de Bolsonaro sobre posse de armas.





Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) começaram a julgar, nesta sexta-feira (12), no plenário virtual, uma ação apresentada pelo PSB que questiona decretos sobre posse de armas assinados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.





A legenda alega que os atos do chefe do Executivo confrontam dispositivos do Estatuto do Desarmamento, lei aprovada em 2003.





Os ministros podem apresentar seus votos até o dia 19.





Ontem, o ministro do STF, Edson Fachin, votou por considerar inconstitucionais decretos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que aumentaram as possibilidades de posse de armas.





Na opinião de Fachin, a posse de armas de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade.





(Renovamidia)