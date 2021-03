FAL recebe selo de “Instituição Promotora de Saúde do Jovem” através de estudantes

A ação é uma iniciativa da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que aconteceu no canal do You Tube Web Rádio AJIR-UECE.





No dia 11 de março, durante o programa Em Sintonia com a Saúde (S@S), da Web Rádio AJIR UECE, a Faculdade Alencarina de Sobral (FAL) recebeu o selo de “Instituição Promotora de Saúde do Jovem”, representada por dez estudantes do curso de Enfermagem, que foram certificados por participarem do momento. A instituição também recebeu menção honrosa pela interatividade nas atividades dentro da educação na área de saúde, promovidas pela web rádio.





Com a presença do coordenador do projeto, Professor e Dr. Augusto Torres, da Pró-Reitora de Extensão da UECE (PROEX-UECE), da Profa. Dra. Maria Anezilany Gomes do Nascimento, da Diretora Geral da FAL, Profa. Me. Nayara Machado Melo Ponte, da articuladora do projeto no curso de Enfermagem da FAL, Profa. Me. Karlla Veras, e de estudantes, professores, diretores, articuladores e universitários participantes do projeto no ano de 2020.





Em 2020, a FAL realizou uma parceria interinstitucional com a UECE, por meio do projeto de extensão e pesquisa da Web Rádio AJIR, contribuindo para compartilhar com os participantes saberes e práticas de educação em saúde através do uso e desenvolvimento de tecnologias para o cuidado clínico e educativo em saúde coletiva, a partir das temáticas produzidas na web rádio.

Profa. Me. Nayara Machado Melo Ponte



De acordo com a Profa. Karlla, “o projeto de extensão apresentou-se como relevante, com possibilidade de gerar novos conhecimentos aos estudantes de Enfermagem, através de uma Tecnologia Digital de Informação e Comunicação em Saúde, contribuindo na transformação da prática social e na saúde coletiva dos discentes, configurando-se como ciberespaço potencializador de processo educativo em saúde na internet, pois possibilitou mobilizar os universitários, promovendo questionamentos sobre saúde, estimulando discussões baseadas nas reais necessidades apresentadas por este público”, destacou.





Fonte: Portal Paraíso / Gabriel Lopes