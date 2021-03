Município de Guaraciaba do Norte só tem oxigênio por mais 48 horas

Coreaú, Ibiapina, Apuiarés, Granja e Morrinhos também relataram dificuldades.

O oxigênio no município de Guaraciaba do Norte está há 48 horas de acabar. Um levantamento realizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), indicou que 76 cidades em todo o país estão com dificuldades no abastecimento de oxigênio para tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19.





A entidade enviou questionários a 2,5 mil das 5.570 prefeituras. Ao todo, 574 responderam entre esta quinta (18) e sexta-feira (19). No Ceará, os municípios de Coreaú, Ibiapina, Apuiarés, Granja, Guaraciaba do Norte e Morrinhos relataram dificuldades no abastecimento de oxigênio. Essa falta de abastecimento de oxigênio no Estado atinge hoje outras dezenas de cidades.





Os motivos para o desabastecimento são muitos. Porém, todos alegam um em comum: o aumento da demanda para pacientes com o coronavírus. Além disso, empresas responsáveis pelas produções de oxigênio em diversas regiões do Estado não estão conseguindo suprir o fornecimento e algumas delas chegaram a anunciar pausa na produção do envasamento de oxigênio.





Em transmissão ao vivo realizada nesta semana, o governador Camilo Santana (PT) afirmou que os problemas para o desabastecimento são a logística de envasamento dos cilindros de oxigênio e a distribuição. Ele disse também que está negociando com a White Martins, maior produtora do país, para resolver o problema. “Estamos, graças a Deus, resolvendo esse problema”, afirmou.