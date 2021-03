Governo do Estado anuncia medidas para ajudar setor de bares e restaurantes

O Governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira (4) uma série de medidas para os setores de restaurantes, bares e demais estabelecimentos de alimentação fora do lar. Todas as ações foram construídas após muito diálogo com representantes do setor, que foi um dos mais atingidos durante essa pandemia. São elas:





1 – Auxílio de R$ 1 mil (duas parcelas de R$ 500) para os trabalhadores do setor que estão desempregados (garçons, cozinheiros, auxiliares de cozinha, gerentes, recepcionistas, entre outros), mediante cadastro e critérios que serão estabelecidos;





2 – Parcelamento dos débitos do ICMS dos estabelecimentos em 60 vezes (5 anos);





3 – Isenção de IPVA 2021 para veículos registrados em nome de empresas do setor, ou até um carro de profissional autônomo ou microempreendedor individual que atue no segmento;





4 – Isenção da conta de água de todos os estabelecimentos do setor (restaurantes, bares, barracas, lanchonetes, entre outros) dos meses de março, abril e maio. E todos os débitos de água durante a pandemia (março de 2020 até o fim de fevereiro de 2021) serão isentados, além de ficarem isentos também da tarifa de contingência;





5 – Criação do Selo Lazer Seguro para bares e restaurantes, a exemplo do que foi feito com hotéis, para os estabelecimentos que cumprirem os protocolos sanitários.





Via Sobral em Revista