Amigo de Leonardo morre na fazenda do cantor após disparo acidental

Segundo informações repassadas à coluna Leo Dias, o amigo estava em um quarto da fazenda do cantor manuseando o armamento.





Um trágico acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (4/3) na fazenda do cantor Leonardo, em Jussara, Goiás. Passim, amigo e assessor do sertanejo, morreu após um disparo acidental de arma de fogo. A assessoria de imprensa do artista confirmou a morte, mas ainda não há detalhes.





Segundo informações repassadas à coluna Leo Dias, Passim estava em um quarto da propriedade manuseando o armamento, quando ele caiu.





Ainda de acordo com fontes, ao tocar o chão, houve o disparo, que o atingiu na virilha. Leonardo, ao ouvido o tiro, arrombou a porta e encontrou o amigo no chão.





(Metrópoles)