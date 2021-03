Grendene paralisa atividades em Sobral devido aumento de casos da Covid

O objetivo é contribuir para a diminuição dos casos de coronavírus na cidade.

A Grendene, empresa dona de marcas como Melissa, Ipanema e Grendha, anunciou nesta quarta-feira (24) a paralisação de toda sua produção no município de Sobral. As atividades devem ser retomadas no dia 5 de abril. O objetivo é contribuir para a diminuição dos casos de coronavírus na cidade.





A paralisação se dá pelo aumento constante no número de casos da Covid-19 em Sobral. Segundo informações da plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), possui 17.174 casos confirmados do coronavírus e outros 3.024 em observação. Foram registrados também 400 óbitos de pacientes diagnosticados com a doença.





As unidades industriais da Grendene estão localizadas nos estados do Ceará (Sobral, Fortaleza e Crato), Rio Grande do Sul (Farroupilha) e Bahia (Teixeira de Freitas).





(CN7)