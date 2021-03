Homem é flagrado abusando sexualmente de criança de 7 anos dentro de carro, em SC

Um homem foi flagrado por policiais militares abusando sexualmente de uma criança de 7 anos dentro de um carro estacionado no bairro Madri, em Palhoça (SC), na tarde desta terça-feira, dia 23. O caso foi registrado na Polícia Civil como estupro de vulnerável.





De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, equipes foram acionadas para uma ocorrência de abuso sexual infantil. Ao se aproximarem, o veículo do autor estava de saída, mas os PMs conseguiram abordá-lo e observaram que o zíper da calça dele estava aberto. Além disso, os militares relatam que a menina no interior do automóvel chorava muito naquele momento, "visivelmente em estado de choque".





Uma testemunha relatou aos policiais que viu o motorista passar a mão na vítima, sentada no banco do passageiro.





O homem foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Palhoça (DPCAMI).





O Conselho Tutelar foi chamado pela PM para acompanhar a situação. Não foi informado se o autor do crime tem qualquer relação com a vítima ou com a família dela.





(Yahoo)