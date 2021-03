UNINTA REFORÇA REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR CONTRA A COVID-19 EM SOBRAL

Buscando contribuir de maneira direta e efetiva no combate ao coronavírus, diante do cenário atual, o Centro Universitário Inta (UNINTA) preparou 44 pessoas nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social, entre preceptores, acadêmicos internos no último ano de formação e supervisores de estágios, para atuar na assistência às vítimas da Covid-19, no município de Sobral.





Todos os participantes passaram a integrar as equipes multiprofissionais do Hospital de Campanha Francisco Alves e do Hospital Dr. Estevam da Ponte. Para atuar na linha de frente, foram tomadas todas as providências de biossegurança necessárias, desde a vacinação, a capacitação nos protocolos, a distribuição de equipamentos de proteção individuais (EPIs), além da supervisão direta de um profissional da área.





A iniciativa conta com o apoio e deferimento do Magnífico Reitor do UNINTA, Prof. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Sobral e da Diretoria da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia. A ação é organizada pela Diretora do Centro de Ciências da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves; pela Diretora de Estágios, Profa. Me. Claudênia Aguiar; em parceria com as coordenações dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Serviço Social; e pela Faculdade Alencarina (FAL), através da Profa. Me. Cláudia Costa.





A Profa. Michelle Alves comenta que há previsão de novos cursos para contribuir com a ação já na próxima semana, como é o caso da Medicina, além da colaboração em outros equipamentos de saúde e assistência hospitalar. Ela ressalta ainda que “o que temos de melhor, estamos oferecendo à sociedade, nossa ciência, nossa força e nossa fé, que esta situação irá mudar”, finalizou.





Os estudantes, já próximos de concretizar sua formação, receberam a iniciativa com satisfação, como é o caso de Danilo Santos, no 10º semestre de Fisioterapia. “Quando a professora Patrícia mandou a notícia no grupo de estágios, eu de primeira me dei por pronto, recebi total apoio de minha família. Sempre foi minha vontade estar atuando dentro do hospital juntamente com a equipe multidisciplinar. Está sendo uma experiência incrível, momentos de muitos aprendizados que serão levados ao longo da vida profissional. Estar atuando nesse campo, nessa batalha, está sendo muito satisfatório. Eu me senti realizado em meu primeiro plantão, a confirmação do que eu escolhi para minha vida, ajudar pessoas”, relata.





A estudante de Enfermagem Ana Flávia Silva dos Santos também vê a sua participação como uma experiência para o engrandecimento acadêmico. “Ter a oportunidade de contribuir para o serviço, sabendo que estou favorecendo a saúde pública do meu estado e do meu país numa situação tão delicada, me motiva mais ainda para lutar nessa batalha. Tenho certeza que serei uma profissional melhor por estar inserida nessa ação. Fico muito feliz em ser útil e juntar esforços para que logo, logo saiamos disso tudo.”





A assistência social também é parte imprescindível na luta contra o coronavírus. É o que lembra a estudante Ana Isaura Souza. “Pra mim, está sendo além de uma experiência incrível, também um aprendizado sem igual, que mostra a importância do serviço social nesse momento de pandemia. Além de ser pouco citado, o assistente social faz um trabalho de suma importância para o desenvolvimento dos trabalhos na linha de frente no enfrentamento ao vírus, que vem devastando vidas. E o estágio em um hospital de campanha nesse momento é muito válido e gratificante. Eu como aluna do serviço social sinto-me lisonjeada em fazer parte dessa história”, conclui.