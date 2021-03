VEREADORA DE CARNAUBAL DOA METADE DO SALÁRIO E FAZ VAQUINHA VIRTUAL PARA AJUDAR FAMÍLIAS CARENTES

Uma vereadora do município de Carnaubal, iniciou uma campanha solidária para arrecadação de alimentos que serão destinados as famílias carentes do município.





Para dar o pontapé inicial da campanha, Laís Helena (PDT) doou 50% de seu salário do mês de março que será convertido em cestas básicas para famílias de baixa renda, que são sempre as mais atingidas pela pandemia.





As doações em dinheiro estão sendo arrecadados por meio de uma “vakinha virtual” e as doações em alimentos estão sendo recolhidas pela própria vereadora.





“Esperamos ver uma geração de políticos que estejam dispostos a fazer a diferença de forma positiva no meio que vivem. Faça parte dessa campanha, pois toda ajuda importa,” destacou a jovem vereadora.





Link para vaquinha virtual: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/lh-solidario