GUARANY DE SOBRAL É REBAIXADO PARA A SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE

A rodada do Campeonato Cearense marcou a disputa contra o rebaixamento. E o improvável aconteceu. Com apenas dois pontos somados em 6 jogos, o Crato ainda tinha remotas chances de escapar do rebaixamento e conseguiu o feito. A equipe cratense venceu o Barbalha por 3 a 1, rebaixando o rival e também rebaixando o Guarany de Sobral, que empatou, dentro de casa, com o Icasa.





Resultado surpreendente, já que o Guarany de Sobral é um dos participantes cearenses no Campeonato Brasileiro da Série D e também um dos representantes locais na edição 2021 da Copa do Brasil. O time sobralense enfrenta o CSA nesta quarta-feira, em Sobral.





(DN)