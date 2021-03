HOMEM ATIRA E AMEAÇA LULA DE MORTE: "VOCÊ VAI TER PROBLEMA". VEJA VÍDEO

Circula nas redes sociais um vídeo de homem que atira com arma de fogo e ameaça o ex-presidente Lula (PT) de morte. Ele foi identificado como José Sabatini, empresário de Artur Nogueira, cidade a 150 km de São Paulo.Nas imagens supostamente gravadas no sábado (13/3), Sabatini é filmado atirando ao alvo em um jardim. Ele usa a bandeira do Brasil na altura da cintura. No vídeo de pouco mais de um minuto, o homem grisalho dispara cinco vezes sem direção e xinga Lula de vagabundo e filho da puta, antes de mandar um recado. Ele publicou o conteúdo em uma conta no YouTube.





“Se você não devolver os R$ 84 bilhões que você roubou do Fundo de Pensão dos Trabalhador (sic), você vai ter probrema (sic), hein, cara […]”, ele diz, apontando a mão para o revólver.





Sabatini prossegue: “Outro recado: não tenta transformar o meu país numa Venezuela. Eu vou derramar meu sangue, mas eu vou lutar pelo meu país. Não tenta, viu? Tá entendendo o meu recado? Tô sendo claro com você?”

Fonte: Portal Metropoles