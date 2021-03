Padre morre afogado depois de salvar duas pessoas no interior

O padre Fernando de Lima Silva, de 38 anos, morreu afogado neste sábado (13) dentro de um açude em Serra Negra, na zona rural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco. A informação foi confirmada pela Diocese de Caruaru, onde o sacerdote estava sediado.





Segundo a nota oficial da Diocese, o padre se afogou após salvar a vida de duas pessoas. A entidade ainda não sabe informar quem são essas pessoas e o que aconteceu no momento do afogamento do sacerdote.





A Polícia Militar disse que o padre estava em um barco pequeno com uma mulher e uma criança. Eles foram tirar uma foto, e nesse momento o barco virou. O sacerdote conseguiu pegar a criança e deixá-la em uma pedra, já a mulher foi retirada da água com a ajuda de outras pessoas que estavam no local. Um policial que estava de folga foi chamado, e ao chegar ao local, tentou reanimar o padre Fernando, ele chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu.





O lema sacerdotal de padre Fernando era "O Bom Pastor dá a vida por suas ovelhas". Ele nasceu na cidade de Taquaritinga do Norte, também no Agreste de Pernambuco, e atualmente estava como administrador da Área Pastoral Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Gravatá.





(G1)