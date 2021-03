Ônibus pega fogo e passageiros são resgatados pela Polícia Militar no interior do Ceará

Um ônibus que realiza linha intermunicipal pegou fogo na manhã deste domingo (14) no município de Irauçuba. Segundo a Polícia Militar, populares acionaram a polícia informando que o veículo estava em chamas em frente à rodoviária do município. Com a ação, além do motorista, 15 passageiros foram resgatados sem ferimentos do interior do veículo.





De acordo com a PM, os policiais foram até o local do sinistro e, primeiramente, auxiliaram para que os passageiros fossem retirados com segurança em seguida isolaram o perímetro devido ao grande risco de uma explosão. Logo após, os agentes de segurança adentraram no interior do veículo para verificar se ainda havia alguém que não tinha conseguido sair.





Os militares conseguiram um “carro pipa” nas proximidades, o qual foi utilizado no combate ao incêndio até conseguirem controlar e debelar todo o fogo, que foi cessado sem que fossem registrados danos aos passageiros, funcionários da empresa e transeuntes. Sendo os danos somente materiais.





Ainda segundo a polícia, o motorista do ônibus informou que estava fazendo a linha Fortaleza-Carnaubal e, quando já estava chegando no terminal rodoviário de Irauçuba, o pneu traseiro do lado esquerdo estourou e começou a pegar fogo. Todos os 15 passageiros foram resgatados, não houve feridos, e todos estão bem.

Com informações do portal A Voz de Sta. Quitéria