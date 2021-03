IMAGENS FORTES! Garoto de 10 anos tem braço arrancado em acidente de moto

Vítima trazia consigo camisa amarrada em um dos membros superiores. Tecido engatou em motocicleta.





Na tarde da última sexta-feira (12), uma criança teve o braço arrancado em um acidente no município de Medicilândia, no sudoeste paraense. A cena chocante foi registrada em vídeo e fotos, que rapidamente foram compartilhados por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Em uma das imagens, o menino aparece muito ferido no chão, enquanto aguardava a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).





Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram que a criança estava na garupa de uma motocicleta, acompanhada de um condutor que não teve a identidade informada. A grave lesão foi ocasionada por conta de uma camisa que a vítima trazia consigo, amarrada em um dos membros superiores.





Uma parte do tecido se soltou e acabou engatando na coroa do veículo. Com a rotação do pneu da motocicleta, a camisa foi puxada para baixo e acarretou no arrancamento do braço esquerdo da vítima.





O menino foi socorrido e encaminhado ao hospital de Medicilândia, mas, por conta da complexidade do caso, ele foi levado para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira.



Com informações do portal O Liberal